Higuain vola in America: ecco quanto incassa il Pipita. Minusvalenza per la Juve

Buonuscita Higuain: ecco quanto incassa il Pipita, per la Juve è minusvalenza. L’attaccante argentino è in volo per la Florida

Come racconta La Gazzetta dello Sport, Gonzalo Higuain ha preso un volo con destinazione Florida, più precisamente Miami. L’attaccante argentino, dopo aver trovato l’accorso per la risoluzione del contratto con la Juventus, è pronto a limare gli ultimi dettagli che lo renderanno un giocatore dell’Inter Miami.

La Juve ha riconosciuto all’attaccante una buonuscita su per giù del 50% dello stipendio netto (7,5) firmato dal Pipita quattro anni fa, che pesava come un macigno sui conti della società che per lui deve ingoiare una minusvalenza pari all’ultimo anno di ammortamento del cartellino (18 milioni).