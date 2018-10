L’ex Roma H’Maidat nei guai: realizzò 5 rapine, chiesti 4 anni di carcere

L’ex giocatore della Roma e del Brescia, H’Maidat, potrebbe finire in carcere per 4 anni: il marocchino avrebbe realizzato 5 rapine a marzo

Ricordate Ismail H’Maidat? L’ex centrocampista si era messo in evidenza nel Brescia ed era stato acquistato dalla Roma. Il calciatore, assistito all’epoca da Mino Raiola, ha faticato a ritagliarsi uno spazio ed è stato girato in prestito tra Ascoli, Vicenza e Olhanense in Portogallo, prima del ritorno al Westerlo. Solo sei minuti in campo, prima di essere cacciato dalla società perché non si presentava mai alle sedute d’allenamento. Il giocatore a marzo avrebbe portato a termine ben 5 rapine ed è stato arrestato a Turnhout, nella provincia di Anversa.

Il calciatore, attualmente svincolato, rischia 4 anni di reclusione: questa la richiesta del pubblico ministero di Turnhout. H’Maidat, insieme a un complice, avrebbe realizzato 5 rapine tra il 25 dicembre 2017 e il 25 gennaio 2018 nella stessa Turnhout, a Geel e Ravels, svaligiando una stazione di servizio, un casinò, un negozio di scarpe e due supermercati. Il giocatore però ha negato e ha respinto le accuse: «Sono innocente, non ho nulla a che vedere con questi episodi, c’è un’altra persona implicata» ha detto. Il complice, Alexandre d.C. ha confessato e ha parlato di un altro complice ma non ha fatto il nome del classe ’95 ex Roma.