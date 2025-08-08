Hojlund-Milan, il club rossonero parte subito all'attacco. Le ultime novità - Calcio News 24

Hojlund-Milan: il club rossonero accelera per l’attaccante danese. La situazione

Il Milan ha acceso i riflettori su Rasmus Hojlund per rinforzare l’attacco in vista della stagione 2025/26. Il club rossonero sta valutando concretamente la possibilità di riportare in Italia il talento danese, oggi al Manchester United, dopo l’arrivo di Benjamin Sesko tra le fila dei Red Devils. Proprio questo colpo potrebbe aprire scenari favorevoli per la trattativa Hojlund-Milan, rendendo più accessibile l’operazione rispetto alle richieste iniziali degli inglesi.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, un intermediario vicino all’area dirigenziale di Casa Milan avrebbe effettuato un blitz a Londra nei giorni scorsi per approfondire i margini della trattativa. Il Manchester United avrebbe manifestato un’apertura alla cessione in prestito del centravanti ex Atalanta, segnale che alimenta l’ottimismo in casa Milan.

Tuttavia, il nodo principale dell’asse Hojlund-Milan non riguarda soltanto la formula, ma anche e soprattutto le cifre. Il club di via Aldo Rossi sarebbe disposto a coprire l’intero ingaggio del giocatore, che si aggira intorno ai 4 milioni netti all’anno, ma restano da definire i termini economici del prestito oneroso e dell’eventuale diritto (o obbligo) di riscatto. L’obiettivo del Milan è contenere l’investimento per la stagione 2025/26: non è infatti intenzionato a versare cifre vicine ai 5-6 milioni di euro solo per ottenere il prestito annuale.

In parallelo, il Milan continua a monitorare anche altri profili offensivi, nel caso l’operazione Hojlund-Milan non dovesse andare a buon fine. Il nome più caldo rimane quello di Dusan Vlahovic, anche se la trattativa appare complicata per costi e concorrenza. Più defilate, invece, le piste che portano a Nico Jackson, seguito con interesse dal Bayern Monaco, e Gonçalo Ramos, attualmente al Paris Saint-Germain. Sembrano essersi raffreddati, infine, i contatti per Victor Boniface del Bayer Leverkusen e Breel Embolo del Monaco.

La pista Hojlund-Milan, però, rimane quella più concreta al momento: la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza, soprattutto se il Milan riuscisse a chiudere l’accordo con lo United su basi sostenibili. L’idea di rivedere Hojlund in Serie A, stavolta con la maglia rossonera, si fa sempre più reale.