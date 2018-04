Howedes, futuro in bilico: tre le opzioni

Il giocatore tedesco, in gol contro la Sampdoria, valuta il futuro. Cosa fare con Howedes? La Juve si interroga sul futuro

Cosa fare adesso con Benedikt Howedes? Il duttile difensore tedesco della Juventus è tornato in campo a oltre 4 mesi dall’ultima volta: il calciatore giocò a novembre contro il Crotone ed è finito fuori dalla lista Champions a causa dei tanti infortuni che gli hanno impedito di trovare spazio con regolarità. Il calciatore, arrivato in prestito oneroso per 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 13 milioni pronto a diventare obbligo al raggiungimento di 25 presenze in maglia bianconera, difficilmente rimarrà alla Juventus anche nella prossima stagione.

Secondo Tuttosport infatti, la Juventus in questi giorni valuterà con attenzione il futuro dell’ex Schalke 04. L’obbligo di riscatto è ormai ben lontano ma la Juventus potrebbe anche scegliere di riscattare il calciatore. Howedes si è ambientato molto bene e ha dimostrato di essere un calciatore affidabile, infortuni a parte. Allegri, dopo la gara con la Sampdoria, ha parlato di un calciatore di spessore internazionale frenato però dagli infortuni. Troppi dubbi per pagare i 13 milioni fissati la scorsa estate, considerando anche che arriverà Caldara. La Juve confermerà Benedikt in caso di sconto importante o in caso di rinnovo del prestito, altrimenti lo lascerà andare.