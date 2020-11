«I migliori tre attaccanti per me». E Higuain taglia Cristiano Ronaldo

Gonzalo Higuain ha fatto la sua top 3 dei migliori attaccanti in circolazione. Manca Cristiano Ronaldo

Nella sua intervista a ESPN, Gonzalo Higuain ha parlato anche degli attaccanti più forti. Il Pipita non ha menzionato Cristiano Ronaldo.

«Lewandowski, Haaland e Benzema sono i migliori per me adesso. Karim è nell’élite del calcio da 12 anni. Lewandowski segna ovunque. E Haaland è una grande promessa, è un grande attaccante. Nella storia abbiamo avuto attaccanti come Suarez, Lewandowski, Cavani, Benzema, David Villa e il migliore è Ronaldo, il Fenomeno. Ho sempre voluto essere come lui e ho cercato di copiarlo. Messi? Beh, Messi è magico. Tutto per lui sembra naturale. È nato così, Leo fa tutto senza sforzo. Questo è ciò che lo rende unico».