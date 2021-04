Fiorentina, Iachini: «Potevamo chiuderla, mi dispiace»

Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato dopo il pareggio ottenuto contro la Juventus. Le sue parole

Beppe Iachini ha parlato a Sky dopo Fiorentina Juve.

LA GARA – «Siamo dispiaciuti perché volevamo vincere la partita. Siamo stati compatti e aggressivi, sempre pronti a ripartire. Abbiamo avuto anche le occasioni per raddoppiare, poi Morata ha fatto un gran goal. Dopo il pareggio abbiamo tenuto bene il campo e mi dispiace perché negli ultimi minuti è sorta un po’ di stanchezza».

MORALE – «Dopo 5 mesi di assenza, ho trovato i ragazzi più preoccupati ed era importante ritrovare compattezza, ma anche giocare in maniera serena e tranquilla».

RIBERY – «Ribery è un ottimo giocatore e un grandissimo professionista. Deve essere concentrato su questo finale di stagione e poi si accorderà con la società per il prossimo anno. Non spetta a me fare questo tipo di valutazioni».

