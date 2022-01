Ibrahimovic consiglia Mbappé: «Gli ho detto di andare al Real Madrid»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attaccante del Milan Ibrahimovic ha dato un consiglio a Mbappé sul suo futuro

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, in una intervista a L’Equipe ha rivelato di aver consigliato a Mbappé di trasferirsi al Real Madrid.

LE PAROLE – «Mbappé me lo ha chiesto e io gli ho detto: “Al tuo posto andrei al Real”. Ho giocato in diverse squadre e paesi, è così che sono cresciuto. Giocare in casa per tutta la tua carriera è più facile. Se vai in altri giardini, è un’avventura».