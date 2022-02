ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ibrahimovic «un leone in gabbia»: salta anche la partita con la Lazio. Lo svedese ancora indisponibile

Zlatan Ibrahimovic ancora aut, anche con la Lazio in Coppa Italia.

Così il tecnico del Milan Stefano Pioli sullo svedese alla vigilia del match: «È un leone in gabbia, la sua ambizione è di aiutare la squadra. Sta facendo di tutto per recuperare. Non sarà disponibile domani, vedremo per le prossime.»»