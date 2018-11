Zlatan Ibrahimovic ha deciso: vuole tornare al Milan. Lo svedese lavora per dire addio ai Galaxy e per liberarsi dagli sponsor

Ibrahimovic è stato convocato nel ritiro dei Galaxy in vista del prossimo campionato di MLS e ieri è scattato un primo falso allarme: niente di più convenzionale perché Zlatan ha ancora 12 mesi di contratto con gli americani ed è formalmente arruolabile, anche nella prossima stagione. Se nel mezzo verrà definito l’accordo con il Milan, basterà un clic per eliminarlo dalla lista. Lo stesso accadrà con la campagna abbonamenti di cui lo svedese, adesso, è testimonial.

L’interesse del Milan è concreto, Zlatan ha già detto di sì ai rossoneri. Il Milan spera di risparmiare qualcosa dalla multa dell’Uefa e intende mettere il resto nello stipendio di Zlatan. Restano da capire modi e tempi per il ritorno. Ibra può lasciare i Galaxy in prestito per 6 mesi oppure può interrompere immediatamente il contratto con gli americani. Da sciogliere poi ci sono anche i rapporti con gli sponsor che gli garantiscono 2,5 milioni di euro netti a stagione, un’integrazione superiore allo stipendio stesso, di un milione e mezzo. Ibra attende una chiamata da Leonardo e i movimenti di Raiola che deve fungere da intermediario ma, secondo La Gazzetta dello Sport, la rotta ormai è tracciata.