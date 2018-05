Novità in casa Inter: per Icardi Chelsea in corsa. I rumors vogliono Sarri interessato a prendere la punta

Mauro Icardi sarebbe finito nella lista dei potenziali acquisti di Maurizio Sarri al Chelsea. Il centravanti dell’Inter piace al tecnico toscano, che lascerà il Napoli per andare a allenare a Londra. Il giocatore è protagonista di una nuova voce di mercato dopo quella sul presunto scambio con Gonzalo Higuain della Juventus, anche se stavolta l’operazione non pare così fantasiosa. Certo, il Chelsea ancora non ha fatto proposte ufficiali, ma l’interesse c’è. Secondo Il Corriere dello Sport Sarri sarebbe il motore dell’affare: a Napoli lo ha seguito per due anni, andando vicino a prenderlo due estati fa, quando proprio Higuain salutò il San Paolo. Se il Chelsea vuole davvero affondare il colpo, può versare centodieci milioni di euro entro il 15 luglio e prendere Icardi pagando la somma fissata per la clausola di rescissione.

L’Inter è al lavoro per il rinnovo di Icardi. Wanda Nara, compagna e agente della punta, dovrebbe incontrarsi a breve con il direttore sportivo Piero Ausilio. I due hanno palesato spesso la volontà dell’argentino di continuare la sua avventura in maglia nerazzurra, ma il Chelsea potrebbe essere un osso duro. Icardi inoltre segna con una facilità disarmante, Sarri è conosciuto per la capacità di mandare in gol i suoi attaccanti e quindi il mix dei due potrebbe far felice il club londinese. I rumors ci sono, ma la trattativa ancora non è decollata e si parla solo di semplici voci. A ostacolare il tutto è la non partecipazione del Chelsea alla prossima Champions League: Icardi vuole giocarla e gradirebbe farlo con l’Inter, mentre a Londra farebbe l’Europa League. Non sarà facile per Sarri prendere MI9, quindi è possibile che il toscano viri su un altro profilo, proprio quell’Higuain che sembra legato a doppio filo sia con il mister che con l’interista.