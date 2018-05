Sarri vuole portare Gonzalo Higuain al Chelsea

Il rapporto tra Sarri ed Higuain è sempre stato dei migliori, anche dopo l’addio del Pipita a Napoli. Vedere per credere l’abbraccio tra i due al termine di Juventus-Napoli. Il tecnico toscano farebbe carte false per vestirlo di blu ed il Chelsea potrebbe giocarsi la carta Alvaro Morata per portare a compimento la trattativa.

Per soldi e Higuain Icardi alla Juventus: possibile scambio con l’Inter. Le ultime, clamorose, notizie di mercato dalla Serie A – 29 maggio, ore 10.10

Gonzalo Higuain e soldi all’Inter, Mauro Icardi alla Juventus. Può sembrare fantamercato, ma è realtà: il giocatore dei bianconeri è in uscita, mentre quello dei nerazzurri fa gola a molti grandi club, tra cui la Vecchia Signora. Uno scambio è possibile? Pare di sì, stando a quanto scrive oggi Il Corriere della Sera. Sono voci di mercato da prendere ancora con le pinze, ma comunque va registrato un interesse della Juventus per Icardi. Higuain all’Inter non dispiacerebbe, ma servirebbe anche un bel conguaglio. Si vocifera di una possibile aggiunta pesante, vale a dire di cinquanta milioni di euro. I legali della Juve studiano come agire, l’Inter non sembra voler chiudere subito e vuole valutare tutte le chance che questo affare porta con sé. Gli avvocati bianconeri stanno valutando il contratto di Icardi per capire se qualche cavillo può far valere anche in Italia la clausola da centodieci milioni, la volontà di andare avanti c’è.

Icardi ha un prezzo piuttosto alto, anche se quei centodieci milioni di euro non dovrebbero valere per il mercato italiano. Tanti grandi club si sono messi sulle tracce del giocatore dell’Inter, che addirittura potrebbe firmare il rinnovo di contratto e portare ancora più in alto la suddetta clausola. Higuain invece non è più al centro del progetto Juventus come fino a poche settimane fa, nell’ultima stagione ha segnato meno e la sua stella si è offuscata, mentre quella di Paulo Dybala è in ascesa. Si è parlato di un trasferimento al Chelsea per Higuain, che potrebbe portare nelle casse della Juve sessanta milioni di euro. Proprio quella è la valutazione che la Vecchia Signora dà del Pipita nel potenziale scambio con Icardi. Vedremo come si evolverà la situazione e se sarà o meno una boutade.