Thohir blinda Icardi: «Per i club italiani servono 400 milioni!»

Trascinatore della formazione di Luciano Spalletti, Mauro Icardi fa gola ai top club europei: ecco le parole del presidente dell’Inter Erick Thohir sul futuro del capitano nerazzurro

Autore di 29 reti in stagione, Mauro Icardi ha trascinato l’Inter di Luciano Spalletti in Champions League. Nelle ultime settimane sono circolate numerose indiscrezioni sul suo futuro, con la moglie-agente Wanda Nara che ha sottolineato che servirà il rinnovo di contratto, con conseguente aumento dell’ingaggio, per proseguire il rapporto insieme, dato che non mancano i club interessati. Ma Erick Thohir è stato chiaro…

All’estero infatti l’attaccante argentino fa gola a diversi club e la clausola rescissoria da 110 milioni di euro spaventa il Biscione, al lavoro per blindarlo. Erick Thohir, presidente nerazzurro, ha parlato del destino del capitano nerazzurro nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di Topskor: «Mauro ha una clausola rescissoria da 110 milioni di euro valida solo per i club esteri: chi lo vuole deve parlarne con la dirigenza nerazzurra. Per i club di Serie A invece servono molti più soldi: l’Inter può anche chiedere 400 milioni di euro».