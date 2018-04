Inter-Juventus significa anche Icardi contro Higuain, due dei bomber principe del nostro campionato, in lotta anche per un posto ai Mondiali

Icardi contro Higuain è uno dei duelli che infiammeranno San Siro questa sera. Maurito e Gonzalo si troveranno testa a testa, ai lati opposti del campo, ad orientare i destini di Inter e Juventus. La stagione 2017/2018, in termini realizzativi, sta sorridendo maggiormente al numero 9 neroazzurro: autore, fin qui, di 26 gol in 30 presenze in campionato. Un gol ogni 101 minuti fanno del Capitano la risorsa principale per centrare l’obiettivo Champions League. Se la passa peggio Gonzalo, con 15 reti in 31 apparizioni stagionali in Serie A.

Icardi contro Higuain è il duello dei centravanti opposti, perchè se il primo è letale quando la palla rimbalza in area di rigore l’altro partecipa maggiormente alla costruzione della manovra. Maurito ha due ali come Ivan Perisic ed Antonio Candreva ai lati, Gonzalo può sì contare sulle assistenze dei vari Douglas Costa o Juan Guilherme Cuadrado ma la sensazione è che le cose migliori le faccia vedere quando riesce a duettare, palla a terra, con il connazionale Paulo Dybala. L’Argentina è l’anello di congiunzione, visto che il selezionatore Sampaoli li sta monitorando entrambi e, a fine campionato, deciderà chi portarsi in Russia.