Sabato sera, allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, andrà in scena Inter-Juventus, ovvero il celeberrimo Derby d’Italia

Inter-Juventus, in programma sabato 28, dalle 20.45, si prospetta come uno snodo fondamentale per i destini dei top club che militano in Serie A. La compagine neroazzurra cerca i 3 punti per restare in corsa per un posto in Champions League, con Roma e Lazio che sperano nel passo falso della squadra allenata da Luciano Spalletti. La Vecchia Signora, dal canto suo, è chiamata a riscattarsi subito, dopo la sconfitta, per 0-1, rimediata all’Allianz Stadium per mano del Napoli di Sarri. Tanti, dunque, i motivi di interesse in vista del Derby d’Italia.

Saranno tanti anche i duelli individuali, se pensiamo allo scontro tra i numeri uno, Samir Handanovic e Gianluigi Buffon, così come al duello tutto argentino tra Maurito Icardi ed il duo bianconero composto da Paulo Dybala e Gonzalo Higuain, anche in ottica convocazione per i Mondiali. Così come sarà un confronto tattico tra due allenatori della scuola toscana, Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri. Un match che nessuno vorrà perdersi, motivo per il quale è già sold out, come annunciato dalla società rossonera sul proprio profilo Twitter. Saranno 78.328 gli spettatori presenti al Meazza per assistere ad Inter-Juventus mentre i milioni incassati sono ben 5, record assoluto per il nostro campionato. Ora bisogna soltanto giocarla.