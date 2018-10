Icardi-Higuain, gli opposti che hanno una sola cosa in comune: il gol

Dai social, agli inizi: carriere diverse per Icardi-Higuain. Due attaccanti che hanno un punto in comune: sanno solo far gol

Torna il derby ed è sfida, tutta argentina, tra grandi bomber. Icardi–Higuain: un duello che promette spettacolo. I due attaccanti agli antipodi uniti da un unico unto in comune: il gol. Maurito sempre in vetrina, Gonzalo più timido e riservato. I due bomber che probabilmente non andranno mai d’accordo, stasera si sfideranno in uno dei derby più attesi di sempre. L’Inter vuole continuare a rimanere in scia di Juventus e Napoli, i rossoneri sognano il -1 e l’eventuale sorpasso dopo il match da recuperare contro il Genoa. Più social e, come detto, sempre in vetrina Maurito. Gonzalo se ne sta nella sua bolla di sapone e si concede poco ai social e al mondo esterno.

Il post di Gonzalo che fece discutere di più era quello degli addominali scolpiti col presunto ritocco di Photoshop. Mauro fa discutere sempre, nel bene e nel male tanto da pubblicare una autobiografia a 22 anni, scatenando mille polemiche. Gonzalo ha iniziato da trequartista ma non ha mai abbandonato la via del gol, partendo dall’Argentina e dal River, poi è andato al Real e infine in Italia, passando da Napoli, Juve e Milan. Mauro ha pensato solo ed esclusivamente a segnare e dopo l’infanzia passata a Sarratea, quartiere popolare di Rosario, è volato a Barcellona ma ha fatto la sua fortuna in Italia prima con la Samp e poi con l’Inter. Stasera i due bomber così uguali e così diversi si sfidano e promettono scintille.