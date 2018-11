Icardi esulta: «Bel punto. Col Tottenham per ripetere l’andata»

Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, ha parlato al termine della sfida con il Barcellona. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante

Mauro Icardi ha realizzato il gol dell’1-1 contro il Barcellona, rispondendo alla rete del brasiliano Malcom, arrivata pochi minuti prima. Il capitano dell’Inter ha parlato a Sky Sport al termine della sfida. Queste le sue parole: «E’ stato un bel punto. Forse nel primo tempo come all’andata abbiamo fatto un po’ peggio ma nel secondo tempo siamo andati a cercare il pareggio, peccato. Noi vogliamo passare il girone, dovevamo prendere punti in questa partita, le prossime due non saranno facili, ne abbiamo preso uno e va bene così. La prossima col Tottenham? Speriamo di ripetere quello che è successo qua».