Mauro Icardi sempre più leader e sempre più generoso. Ecco il regalo dell’argentino ai calciatori dell’Inter 2017/2018

Mauro Icardi ha vinto il titolo di capocannoniere 2017/2018, chiudendo a 29 reti, insieme a Ciro Immobile. Maurito ha voluto festeggiare la vittoria del titolo di miglior bomber della passata stagione, omaggiando i suoi compagni di squadra. Maurito è stato il finalizzatore ma sa benissimo che l’assistenza dei suoi compagni di squadra è stata fondamentale, è e lo sarà.

L’attaccante argentino nonché capitano dell’Inter ha regalato un Rolex a tutti i suoi compagni di squadra dell’Inter 2017/2018, quindi anche a Rafinha e Cancelo, andati via in estate. Il giocatore ha omaggiato i suoi compagni con un orologio e con una dedica speciale sui social: «Io sicuramente non lo dimenticherò mai ‘Capocannoniere 2017/2018’ ⚽️ Ma non volevo ricordarlo da solo, perché senza di voi non sarebbe stato possibile». Maurito sempre più leader dell’Inter.