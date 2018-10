Icardi dà l’ok all’aumento posticipato per il Fair Play Finanziario, l’Inter lo ripaga

L’Inter pensa al rinnovo di Mauro Icardi. Il centravanti argentino presto rinnoverà con il club nerazzurro

Quando arriva il rinnovo di Mauro Icardi con l’Inter? I dirigenti nerazzurri, forti dell’accordo fino al 2022, non hanno fretta mentre Maurito vuole firmare un nuovo accordo a stretto giro di posta. Le parti hanno iniziato ad abbozzare la trattativa ma non hanno ancora iniziato a fare sul serio. Dopo le prime schermaglie è emersa una netta distanza fra le parti: l’Inter ha offerto circa 6 milioni di euro al giocatore argentino mentre Wanda Nara pretende 8 milioni a stagione per il capitano.

Secondo La Gazzetta dello Sport, dopo il derby potrebbe esserci un incontro decisivo per il rinnovo del contratto del capitano interista. Domenica sera Maurito scenderà in campo per sfidare l’Inter e nei prossimi giorni, Wanda Nara potrebbe incontrare Piero Ausilio per parlare del prolungamento dell’accordo, in scadenza nel 2022. Mauro ha già dato l’ok a rinviare gli aumenti in caso di rinnovo per aiutare sul Fair Play Finanziario, così da non appesantire i conti del club in vista della nuova stagione. I dirigenti nerazzurri hanno apprezzato, un’attenzione che la famiglia Zhang ricompenserà. In sostanza Maurito potrebbe firmare sin da subito il rinnovo del contratto fino al 2023 ma non percepirebbe subito il nuovo stipendio più ricco ma dalla stagione 2019/2020 in avanti.