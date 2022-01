Non solo Icardi, il PSG vuole liberarsi di altri due big

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La riunione di mercato in casa PSG ha confermato la volontà del club di liberarsi di alcuni ingaggi pesanti: sulla lista Icardi e altri big

Icardi e il PSG vivono ancora settimane da separati in casa. Durante il meeting di calciomercato odierno, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club parigino avrebbe confermato la volontà di sfoltire la rosa.

Sulla lista dei partenti non soltanto in centravanti della discordia, ma anche Draxler e Kurzawa entrambi in uscita a causa dei pesantissimi ingaggi.