Il Bayern gioca, Vidal segue la Juventus in streaming – VIDEO

L’ex Juventus, Arturo Vidal, in tribuna all’Allianz Arena per Bayern-Siviglia, ha seguito in streaming la gara con il Real Madrid, esultando ai gol bianconeri. E nel finale…

La gioia per gli ex compagni di squadra e la relativa delusione di un finale inverosimile. Ma anche la possibilità di veder eliminata la favorita al titolo della Champions League per il terzo anno di seguito. C’è stato un po’ di tutto questo nella serata di Arturo Vidal, centrocampista cileno del Bayern Monaco ed ex calciatore della Juventus con cui ha perso la finale di Berlino nel 2015.

Il cileno, infortunato e dunque assente per il ritorno del quarto di finale della Champions League contro il Siviglia, ha seguito in streaming dalle tribune dell’Allianz Arena la partita dei suoi ex compagni contro il Real Madrid. Alcune immagini e video postati su Twitter hanno mostrato Vidal esultare al momento dei gol e arrabbiarsi per il calcio di rigore nel finale assegnato al Real Madrid. Delusione nei confronti degli ex compagni o disappunto per la qualificazione alle semifinali della favorita per la Champions League? Di seguito le immagini.