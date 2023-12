Il comunicato ufficiale dell’Inter sulla Superlega: «Futuro del calcio Europeo con UEFA e FIFA»

Con un comunicato apparso sul proprio sito web ufficiale, l’Inter ha deciso di schierarsi nuovamente contro la Superlega

COMUNICATO – FC Internazionale Milano ribadisce la propria convinzione che il futuro del calcio europeo possa essere garantito solamente dalla collaborazione tra i club all’interno dell’ECA e in partnership con UEFA e FIFA. Come Società, rimaniamo fortemente ancorati ai valori che caratterizzano il modello sportivo europeo e ci impegniamo a lavorare insieme a tutte le altre squadre raccolte in associazione dall’ECA per sostenere questi valori.