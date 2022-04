Il desiderio di Benzema: «Vorrei giocare con Mbappé nel club»

L’attaccante del Real Madrid Benzema ha espresso il suo desiderio di giocare con Mbappé anche nel club

Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, in una intervista a L’Equipe ha espresso il suo desiderio di giocare in coppia con Mbappé anche nel club e non solo in Nazionale.

MBAPPE – «Con Mbappé andiamo d’accordo perché sappiamo cosa farà l’altro. Ad esempio, a entrambi piace andare verso sinistra ma non lo facciamo mai tutti e due contemporaneamente: se uno lo fa, l’altro taglia al centro o attacca la profondità. Mi piace giocare con lui in Nazionale e mi piacerebbe farlo anche nel club, penso che faremmo il doppio dei gol. O forse anche il triplo».

CHAMPIONS LEAGUE – «La favorita? Guardo numerose partite partite. Il Manchester City tiene palla per fare un lungo possesso nella metà campo avversaria, giocare contro di loro è questione di strategiaIl Liverpool è molto bravo soprattutto in casa, con i suoi tifosi e le sue individualità. Il Bayern è una squadra che fa gol ma subisce anche tanto, a volte concedono contropiedi dove ci sono due difensori contro quattro attaccanti. La squadra che mi ha spaventato di più è stata il Paris Saint-Germain».