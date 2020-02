Il Fenomeno a cuore aperto: «Il Barca mi snobbò» – VIDEO

Ronaldo ha parlato delle circostanze che lo portarono a vestire le maglie dell’Inter e del Real Madrid dopo il Barcellona

In un’intervista ai canali della LIGA, Ronaldo il Fenomeno ha spiegato le circostanza che lo portarono a vestire le maglie dell’Inter e del Real Madrid dopo l’esperienza al Barcellona.

«Avevo già firmato un contratto a fine stagione per il rinnovo. Poi partii in Nazionale con il Brasile e cinque giorni dopo mi chiamarono dicendomi che non se ne faceva più niente. Non ho mai avuto la possibilità di scegliere. Io volevo rimanere ma il club non mi considerava come io volevo».