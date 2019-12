Il Livorno ha esonerato Breda, il nuovo allenatore sarà Tramezzani

Il Livorno cambia allenatore, Tramezzani al posto di Breda per risollevare i toscani dall’ultimo posto in Serie B

Roberto Breda è stato esonerato come allenatore del Livorno, dopo l’ennesima sconfitta. Al suo posto il presidente Spinelli ha chiamato Paolo Tramezzani, che ha vinto lo scorso anno il campionato cipriota con l’Apoel Nicosia.

L’ex Inter e Atalanta dovrà puntare al mantenimento della squadra in Serie B, che al momento vede i toscani ultimi con 11 punti in classifica. Tramezzani lavorerà con Filippini, il vice di Brera a cui era stata affidata la squadra in attesa del nuovo allenatore.