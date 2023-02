Il membro del Coni: «Foto sui social contro la Juve? Erano private»

La risposta di Manolo Iengo, membro del Coni, alle polemiche generate dalla pubblicazione di alcune foto contro la Juventus

Manolo Iengo, membro della Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia del Coni, era finito al centro delle polemiche dopo aver condiviso una foto su Facebook con la maglia “chi non salta bianconero è”. Ecco la risposta ai microfoni di La Presse sul caso Juventus.

LE PAROLE – «Non appartengo a nessuna delle Sezioni Giudicanti, sono invece membro della Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia del CONI. Per tali ragioni non potrei essere chiamato far parte del Collegio incaricato a decidere sul ricorso presentato dalla Juventus. Le immagini girate sui social risalgono a molti anni fa e sono state pubblicate in ambito strettamente privato e familiare».