Cutrone e quel selfie con Higuain: una storia iniziata tre anni fa – FOTO

Spunta in rete il selfie datato di un giovanissimo Cutrone con il suo idolo Higuain, allora attaccante del Napoli: più di tre anni dopo, quell’immagine fa il giro dei social e suscita tenerezza

Da idolo di gioventù a compagno di squadra: per tantissimi ragazzi, quello di avere come compagno di spogliatoio uno dei propri calciatori preferiti, è un sogno diventato realtà. Non per tutti ovviamente, anche se da qualche settimana, nell’elenco dei fortunatissimi, possiamo annoverare anche il nome di Patrick Cutrone. Il giovane bomber del Milan, autore del gol della vittoria in extremis sabato sera contro la Roma, si trova quest’anno a giocarsi una maglia da titolare con tale Gonzalo Higuain, prelevato dalla Juve in estate a furor di popolo. Una situazione spiacevole per chi, lo scorso anno, era riuscito a suon di gol e prestazioni a spuntarla sulla concorrenza, ma pure uno stimolo considerato che l’argentino era per Cutrone, appena qualche anno fa, un idolo quasi irraggiungibile.

Spunta così in rete un selfie di un giovanissimo Cutrone proprio con Higuain, all’epoca ancora in forza al Napoli. La foto in questione risalirebbe a oltre tre anni fa circa, quando Patrick era niente più che un promettente attaccante della Primavera rossonera ed Higuain invece il capocannoniere della Serie A. A chiedere il selfie di rito, come un fan qualunque, proprio lo stesso Cutrone: due sorrisi, un click ed ecco la foto destinata nel giro di pochissimi anni a diventare storia. Sabato l’assist per il giovane bomber milanista è arrivato, guarda caso, proprio dall’idolo Higuain: tu guarda il potere di una foto…