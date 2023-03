Il sindaco di Napoli: «Festa scudetto? Ogni quartiere dovrà avere il suo momento di gioia»

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha parlato del momento della squadra di Luciano Spalletti e dell’imminente festa scudetto

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha parlato del momento della squadra di Luciano Spalletti a La Gazzetta dello Sport.

PAROLE – «Lo scudetto sarebbe, manteniamoci scaramantici, il frutto di una programmazione con investimenti in giocatori emergenti: Osimhen e Kvara dimostrano la capacità di scouting di un club in equilibrio anche finanziario. […] L’idea, condivisa con la società e la prefettura, è che la festa ufficiale abbia più centri: ogni quartiere dovrà avere il suo momento di gioia e non sarà concentrato tutto in piazza del Plebiscito».