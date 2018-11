Ilaria D’Amico difende Buffon: «Rigore di Insigne imparabile»

Ilaria D’Amico ‘difende’ il suo Gigi Buffon dopo Napoli-PSG per il rigore imparabile di Lorenzo Insigne

Lorenzo Insigne ha calciato un rigore imparabile per l’1-1 del Napoli contro il PSG. Il portiere dei parigini, Gigi Buffon, non aveva colpe e ha disputato una buona gara, tenendo a galla i suoi al San Paolo, nonostante il fallo da rigore commesso per rimediare a un errore del difensore Thiago Silva. Solo un preciso calcio di rigore di Insigne gli ha impedito di mantenere la porta inviolata e Ilaria D’Amico ha voluto sottolinearlo a Sky Sport.

«Abbiamo avuto delle difficoltà a inizio ripresa, è un punto che ci soddisfa» ha detto il portiere del PSG dopo la gara. La compagna Ilaria D’amico è intervenuta difendendo il partner: «Soprattutto perché il rigore era imparabile, questo non lo dice», scatenando poi l’ilarità di Esteban Cambiasso al termine del collegamento con il San Paolo.