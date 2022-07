Ilicic al bivio: il Bologna o restare all’Atalanta? A Gasperini la decisione finale

Il Bologna continua a spingere per Ilicic che però raccoglie tutto l’affetto dei tifosi dell’Atalanta. L’ultima parola spetterà a Gasperini

Il Bologna continua a spingere per portare in rossoblù Josip Ilicic. Il d.s. Sartori non molla la presa, Mihajlovic aspetta l’uomo di qualità da mettere vicino ad Arnautovic. Come riporta La Gazzetta dello Sport, però, lo sloveno sarebbe a un bivio anche perché l’affetto dei tifosi dell’Atalanta in ritiro lo ha colpito e potrebbe anche decidere di rispettare l’ultimo anno di contratto in nerazzurro.

L’ultima parola spetterà a Gasperini che deciderà se Ilicic sarà ancora una pedina importante per il suo scacchiere o meno. Intanto l’offerta del Bologna resta quella di un ingaggio a salire anche in base alle presenze ed è chiaro che un allungamento di contratto fino al 2024 (opzione difficile) permetterebbe di spalmare l’ingaggio del giocatore col quale srotolare quel prestito in modo più agevole.