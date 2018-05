L’Inter punta su Ilicic e Barrow. Doppio obiettivo atalantino per i nerazzurri. Blitz di Ausilio a Bergamo per assistere ad Atalanta-Milan

L’Inter fa sul serio per Josip Ilicic. Il calciatore sloveno, rigenerato dalla cura Gasperini, potrebbe lasciare la Dea. Il giocatore ha fatto molto bene alla sua prima stagione in maglia nerazzurra e potrebbe cambiare squadra a fine stagione. Josip, spesso incostante nel corso della sua carriera, ha trovato continuità grazie al Gasp. Il giocatore ha attirato su di sé le attenzioni di Roma ma soprattutto Inter e secondo Tuttosport, i meneghini sono pronti a presentare una doppia offerta all’Atalanta.

L’Inter non segue solo Ilicic ma vuole anche Musa Barrow, attaccante classe ’98 autore di 3 gol in stagione. Ausilio domenica è stato a Bergamo per seguire Atalanta-Milan e ha potuto apprezzare i due giocatori che si sono avvicendati nel corso della ripresa (Musa titolare, ha lasciato il posto all’ex Fiorentina al 9′ della ripresa). L’Inter ha già in mente un piano: pronta l’offerta per portare Ilicic immediatamente in nerazzurro e per strappare Barrow alla Dea. Pronto un prestito biennale per l’attaccante classe ’98 valutato più di 20 milioni. L’Inter vuole inserire nell’affare anche i cartellini di alcuni giovani come Pinamonti, Emmers, Dimarco e Vanheusden.