Immobile a cuore aperto: «La Lazio mi ha dato tutto e io ho dato tutto per lei, è stato un amore folle»

Le dichiarazioni dell’attaccante Ciro Immobile sulla sua esperienza alla Lazio, in Nazionale e non solo. Le sue parole

L’ex attaccante della Lazio, Ciro Immobile ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Serie A. Le parole:

SULL’ACCADEMY – «Il nostro augurio e la nostra speranza è che i ragazzi crescano in un ambiente sano e pulito e che possano giocare a calcio col massimo delle potenzialità messe a disposizione dalla struttura. Ultimamente si parla del fatto che non abbiamo strutture in Italia, noi volevamo ripartire dai campi dove ho realizzato il mio sogno, dalla mia città »

RICORDI– «Quando si fanno grandi passi c’è sempre il timore di fallire o non riuscire. Avevo tutta la mia passione, l’ho portata alla Juve e ho iniziato lì la mia carriera. Ho esordito sostituendo del Piero due volte. Io Insigne e Verratti siamo partiti da Pescara col nostro maestro Zeman a cui mandiamo un abbraccio, spero stia meglio molto presto. Abbiamo fatto la gavetta, quella che di solito sembra una parola in una frase fatta, ma non lo è. In Serie B non eravamo nemmeno quotati, poi con passione e sacrificio siamo arrivati in Nazionale, in Europa insieme, a vincere l’Europeo. Penso che siamo un esempio che i ragazzi devono seguire. Io e Cerci i “gemelli del gol”, abbiamo fatto al Torino un gran campionato. Del Toro mi aveva impressionato la potenza della maglia: quando si parla di società storiche hai quest’aura con cui ti devi confrontare, con la storia. Alla fine della stagione siamo arrivati in Europa League, una gran soddisfazione per il Torino »

LAZIO– «Superare il record di giocatori che hanno fatto la storia della Lazio è stata una soddisfazione enorme. Se mi guardo indietro, i sacrifici fatti, mi rendo conto da dove sono partito e dove sono arrivato. La Lazio mi ha dato tutto e io ho dato tutto per lei, è stato un amore folle. Non ero visto benissimo all’inizio, perché mi ero perso un po’ in Spagna, c’era scetticismo, ma fu spazzato via dopo 6 mesi per la grinta che mettevo nel campo. »

