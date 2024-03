Inchiesta Milan, Bellinazzo: «Accusa gravissima. Cessione agli arabi possibile»

Marco Bellinazzo, esperto di economia calcistica, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sull’inchiesta del Milan

Uno tra i massimi esperti di economia calcistica, Marco Bellinazzo, è intervenuto a Radio24 sulle questioni che stanno agitando il Milan. Ecco i concetti espressi.

ACCUSA – «L’accusa è gravissima, si parla di una fittizia compravendita del Milan, la cui motivazione, se confermato, mi sfugge. Fa parte di un filone di ricorsi dei vecchi soci di minoranza di Elliott, Blue Skye, che si dichiarano danneggiati dalla cessione del club. Quello che emerge dalla Procura è che non sia del tutto chiaro da dove provengano una parte dei soldi che RedBird ha usato per acquistare il Milan».

CESSIONE – «Tramontata ipotesi cessione di quote del Milan agli arabi? No, è ancora sul tavolo, chiaramente certe voci non agevolano determinati passaggi, così come non tranquillizzano gli investitori questi continui tira e molla sullo stadio»