Infantino: «Mondiale a 48 squadre? Ne stiamo parlando»

Il Presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha parlato del Mondiale in Russia e della possibilità di creare una competizione a 48 squadre

A pochi giorni dall’inizio del Mondiale in Russia, Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica. Queste alcune delle sue dichiarazioni: «Non ho alcuna preoccupazione, questa atmosfera mi mette allegria. Naturalmente abbiamo alcune sfide, come la lotta al razzismo o l’esordio della tecnologia Var. Ma è tutto pronto per un evento grandioso, ci sarà tifosi da ogni angolo del mondo».

Infantino ha continuato: «Prossimo mondiale a 48 squadre? E’ stato il Sudamerica a richiederlo, perché vorrebbe più partecipanti. Ne stiamo parlando. E’ così che adempio al mio incarico: quando arriva una richiesta, non chiudo la porte ma ne parliamo. Gli stadi? Bisogna averne di più, ecco perché dico che la faccenda va ancora chiarita. Al massimo decideremo al Congresso del 2019».