Infortunati Sassuolo, tre in dubbio per la Sampdoria. Ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Infortunati Sassuolo: tre calciatori a rischio per il match contro la Sampdoria. Ecco quali sono le loro condizioni

Il Sassuolo prosegue la preparazione in vista del match contro la Sampdoria, in programma domenica 6 febbraio allo stadio Ferraris. Sono attualmente quattro i calciatori neroverdi a rischio convocazione.

Si tratta di Filip Djuricic, Matheus Henrique, Rogerio e Francesco Magnanelli. Fatta eccezione per il terzino brasiliano, che sconterà un turno di squalifica, gli altri tre potrebbero recuperare in tempo ma accomodarsi in panchina contro i blucerchiati.