Infortuni Juve, chi riuscirà a recuperare in vista della gara contro l'Udinese? Ecco il report dalla Continassa - Calcio News 24

Infortuni Juve, novità molto importante dopo il lavoro di oggi alla Continassa. Le condizioni su quelli che saranno i possibili recuperi

La Juve si sta preparando in vista della gara contro l’Udinese all’Allianz Stadium: match importante per quanto riguarda la qualificazione in Champions League. Nel mezzo anche la sessione d’allenamento alla Continassa.

Secondo quanto riportato da Juventusnews24, Koopmeiners, Gatti, Kelly e Cambiaso hanno lavorato in maniera differenziata oggi al JTC. Una situazione abbastanza da monitorare considerando ovviamente la posta in palio molto alta.