Infortuni Lazio: Acerbi e Lazzari hanno saltato l’allenamento. Ultime

Infortuni Lazio: Sarri ha diviso in due il gruppo in allenamento, unici assenti Francesco Acerbi e Manuel Lazzari. I dettagli

Dopo il giorno di riposo concesso da Sarri, oggi la Lazio è tornata ad allenarsi a Formello. Il tecnico biancoceleste ha diviso la rosa in due gruppi: da una parte chi ha giocato sabato (che hanno svolto un lavoro tecnico e allunghi), dall’altra tutto il resto della squadra, che ha svolto un lavoro di forza prima della partita a spazi ridotti.

Gli unici assenti sono Acerbi e Lazzari. Il centrale tenterà il recupero per giovedì visto che ha superato completamente la lesione alla coscia. Lo staff medico biancoceleste vuole evitare il rischio ricaduta ed è quindi facile immaginare che l’ex Sassuolo si rivedrà in campo contro l’Udinese domenica. Da valutare le condizioni dell’esterno: lo stiramento è scontato, Sarri si augura che non sia di secondo grado e che possa rimettersi a disposizione nel giro di 15-20 giorni. Si attendono i responsi degli esami strumentali.