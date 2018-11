Infortunio Alex Sandro: il brasiliano è uscito quando mancavano pochi minuti alla fine di Juve-SPAL

All’86’ Alex Sandro è dovuto uscire per un problema alla caviglia: il terzino brasiliano, dopo una scivolata, ha subito richiamato l’attenzione della panchina. Il numero 12 bianconero è comunque uscito sulle sue gambe, ma nelle prossime ore si saprà qualcosa in più sul suo problema. A questo punto potrebbe essere a rischio l’impiego in Champions League contro il Valencia.