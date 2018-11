Infortunio Asamoah, problemi al ginocchio: niente Nazionale

L’esterno ghanese non è al meglio per un problema rimediato in Atalanta-Inter. Infortunio Asamoah: le ultimissime

Problemi per Kwadwo Asamoah. Il terzino sinistro ghanese dell’Inter non andrà in Nazionale per gli impegni di novembre a causa di un problema al ginocchio accusato contro l’Atalanta, sfida andata in scena ieri a Bergamo alle 12.30. La Federcalcio ghanese ha ufficialmente esentato Asa: il giocatore nerazzurro sarà dispensato dal partecipare alla prossima gara con la Nazionale, valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. Da valutare dunque le condizioni del terzino mancino dell’Inter in vista dei prossimi impegni stagionali dei nerazzurri. Ora c’è la sosta. Poi il 24 la sfida con il Frosinone e in seguito la decisiva gara di Champions League contro il Tottenham.