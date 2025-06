Infortunio Bisseck, che tegola per il difensore dell’Inter: salta la convocazione con la Germania! Deciso il suo sostituto

Oltre al danno, la beffa: l’infortunio rimediato da Yann Bisseck dopo pochissimi minuti dal suo ingresso in campo nel corso del secondo tempo di PSG Inter, non solo non gli ha permesso di continuare a giocare la sua prima finale di Champions League in carriera ma lo costringe a saltare gli impegni con la propria nazionale. Il commissario tecnico della Germania, Julian Nagelsmann, lo aveva infatti inserito nell’elenco dei 26 convocati per le Final Four di Nations League.

Invece, per via dell’infortunio muscolare rimediato nella parte posteriore della coscia, il difensore nerazzurro è costretto ad alzare bandiera bianca, rinunciando alla convocazione con i tedeschi. Al suo posto, come riporta Sky Sport, è stato convocato Kehrer, a dare l’ufficialità è stata la stessa Nazionale tedesca. Restano da valutare i tempi di recupero in ottica Mondiale per club.

COMUNICATO – «Yann Aurel Bisseck non potrà recarsi a Herzogenaurach per giocare con la nazionale come previsto a causa di problemi muscolari alla parte posteriore della coscia destra. Il difensore dell’Inter ha dovuto essere sostituito pochi minuti dopo essere entrato in campo nella finale di UEFA Champions League a Monaco sabato sera. Il giocatore della nazionale sarà quindi escluso dalle Final Four della UEFA Nations League.

Per questo motivo, il commissario tecnico Julian Nagelsmann ha nominato domenica Thilo Kehrer. Il difensore dell’AS Monaco, partecipante alla Champions League e terzo nella Ligue 1 francese, è atteso lunedì allo stadio adidas di Herzogenaurach, partner della DFB, dove Nagelsmann sta preparando la sua squadra per la semifinale contro il Portogallo in programma mercoledì a Monaco (dalle 21:00, in diretta su ZDF e DAZN ). Il 28enne Kehrer ha giocato finora 27 partite internazionali con la Germania, la più recente delle quali con la nazionale DFB in Polonia nel giugno 2023. La scorsa stagione, il campione europeo Under 21 del 2017 ha giocato 27 partite di campionato e 10 di Champions League con il Monaco, segnando un totale di cinque gol».