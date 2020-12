Problema muscolare ai flessori della coscia sinistra per Federico Bonazzoli: l’attaccante del Torino lascia il match contro il Bologna

Brutte notizie per il Torino in un momento difficile della stagione. Durante il primo tempo del match contro il Bologna, Federico Bonazzoli è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio.

L’attaccante granata, in prestito dalla Sampdoria, ha accusato un problema ai flessori della coscia sinistra.