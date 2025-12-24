Infortunio Bonny, spavento superato per l’Inter e Chivu? Fissato già il rientro dell’attaccante francese dopo il problema al ginocchio accusato in allenamento!

Infortunio Bonny, la Gazzetta dello Sport svela i tempi di recupero dell’attaccante francese. Non si teme il peggio, nel mirino un big-match per il rientro

Il Natale di Ange-Yoan Bonny non è dei più sereni, ma dall’infermeria dell’Inter arrivano notizie confortanti. Come racconta La Gazzetta dello Sport, l’attaccante francese si è fermato in allenamento alla Pinetina dopo una torsione innaturale del ginocchio sinistro durante una sterzata. L’allarme iniziale aveva fatto temere il peggio, ma gli esami strumentali hanno chiarito il quadro: distorsione lieve, senza interessamento dei legamenti.

Lo staff medico nerazzurro, guidato dal professor Piero Volpi, ha escluso lesioni: una diagnosi che consente di programmare un rientro in tempi relativamente brevi. Bonny osserverà circa due settimane di stop tra terapie e lavoro fisico per preservare la massa muscolare.

Il calendario: Parma nel mirino, Napoli obiettivo

L’Inter dovrà fare a meno del francese per la trasferta di Bergamo del 28 dicembre e per la sfida con il Bologna del 4 gennaio a San Siro. Nel mirino c’è Parma, partita speciale per Bonny, cresciuto in Emilia e legato alla città che lo ha accolto giovanissimo. La sua presenza il 7 gennaio non è esclusa, ma dipenderà dal decorso. Più probabile, invece, il rientro per l’11 gennaio contro il Napoli, gara che Cristian Chivu vorrebbe affrontare con l’arsenale offensivo al completo.

Fiducia da ricostruire e numeri che contano

Oltre all’aspetto fisico, c’è quello mentale. Il rigore sbagliato di recente ha lasciato strascichi nell’immaginario dei tifosi, ma i numeri raccontano altro: 5 gol e 11 partecipazioni totali alle reti finora, un impatto tra i migliori U23 del continente, in linea con profili d’élite come Ekitiké. Bonny deve ritrovare serenità e continuità, qualità che lo avevano reso decisivo prima dello stop.

La diagnosi è chiara e rassicurante, il percorso di rientro è tracciato. L’Inter aspetta Bonny: il talento c’è, la stagione è ancora lunga, e l’occasione per ripartire è dietro l’angolo.