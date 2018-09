Infortunio Caldara, nuovo problema alla schiena: salta Milan-Atalanta

Ancora una volta è un problema alla schiena a frenare il difensore. Infortunio Caldara: out contro l’Atalanta

Mattia Caldara non è stato inserito nella lista dei convocati di Gattuso per il prossimo match del Milan contro l’Atalanta. Il difensore centrale, arrivato dalla Juventus nell’affare Bonucci, non sta vivendo un momento particolarmente brillante. Il giocatore è sceso in campo per la prima volta giovedì scorso, in Europa League contro il Dudelange, ed è stato costretto allo stop forzato per un affaticamento muscolare alla schiena in rifinitura. Gattuso aveva parlato in conferenza stampa, dicendo che il difensore era a disposizione per la Dea ma un problema nel corso della rifinitura ha complicato i piani di Rino. Infortunio Caldara: le ultime.

«In questo momento Caldara può sbagliare anche qualcosa, spesso sono io a essere troppo esigente. Mattia è serio e ha cultura del lavoro, è a disposizione contro l’Atalanta come Musacchio, che è recuperato dopo il colpo preso alla testa a Cagliari» ha detto l’allenatore. Il centrale, grande ex della sfida, ha accusato un affaticamento muscolare alla schiena in rifinitura ed è stato escluso a scopo precauzionale. Un nuovo problema alla schiena per Caldara che già nella passata stagione con l’Atalanta aveva sofferto a lungo di problemi alla schiena.