Infortunio Calhanoglu, l’esito degli esami del centrocampista dell’Inter: le condizioni ufficiali e i tempi di recupero. Comunicato

Infortunio Calhanoglu, l’esito ufficiale degli esami del centrocampista dell’Inter: le condizioni e quanto rimarrà fuori

Nelle ultime ore, l’attenzione di tutto l’ambiente interista si è concentrata sullo stato di salute di Hakan Çalhanoğlu. Il giocatore ha infatti accusato un fastidio muscolare che ha richiesto accertamenti clinici immediati per scongiurare lunghi stop.

Il responso medico: risentimento agli adduttori

Questa mattina, il regista turco si è recato presso il rinomato Istituto Clinico Humanitas di Rozzano per sottoporsi a una risonanza magnetica di controllo. L’obiettivo era escludere lesioni di grave entità e comprendere l’esatta natura del problema che lo ha frenato nelle ultime sedute.

Come comunicato ufficialmente dal club, gli esami strumentali effettuati dallo staff medico hanno evidenziato un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra.

Si tratta di una fascia muscolare particolarmente delicata e sollecitata per un calciatore, specialmente per un metronomo che fa del lancio lungo, dei cambi di gioco e del tiro in porta i suoi marchi di fabbrica. Fortunatamente, l’assenza di lesioni profonde fa tirare un sospiro di sollievo, ma la cautela resta ovviamente altissima.

Le contromisure di Chivu in mezzo al campo

L’assenza obbligherà Cristian Chivu a rimodellare ancora il suo collaudato scacchiere tattico in mediana. Estremamente prezioso nella doppia fase di interdizione e impostazione, Çalhanoğlu rappresenta il fulcro nevralgico della manovra. Il tecnico dovrà ora affidarsi alle valide alternative presenti in rosa per mantenere alti i ritmi e non perdere terreno decisivo in vetta alla classifica della Serie A.

Tempi di recupero: le prossime valutazioni

Come da consueta prassi medica in queste situazioni, la condizione clinica del giocatore sarà costantemente monitorata. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni per osservare come il muscolo reagirà alle prime terapie conservative. Lo staff nerazzurro non ha alcuna intenzione di forzare i tempi di recupero per evitare pericolose ricadute: l’obiettivo è riavere il campione al cento per cento della forma per il cruciale rush finale della stagione.