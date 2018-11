Infortunio Casemiro, salta Roma-Real Madrid

Il centrocampista centrale del Real Madrid, uno dei giocatori più forti dei Blancos. Infortunio Casemiro: può saltare la Roma

Il Real Madrid di Santiago Solari affronterà la Roma in Champions League dopo la sosta. Il club spagnolo però potrebbe fare a meno di Casemiro. Il centrocampista brasiliano, elemento fondamentale per il club spagnolo, soffre per un problema alla caviglia e non dovrebbe scendere in campo all’Olimpico per la sfida contro la Roma in programma il 27 novembre. Caviglia sinistra slogata per il centrocampista brasiliano. Infortunio Casemiro: il calciatore del Real Madrid dovrà stare fermo per almeno 20 giorni. Secondo le prime indiscrezioni è difficile il suo recupero per Roma-Real.