Infortunio Coulibaly, costretto al cambio all’intervallo di Napoli Lecce: preoccupazione sulle sue condizioni, le ultime

Infortunio Coulibaly durante Napoli Lecce: cambio all’intervallo e crescente preoccupazione sulle sue condizioni

Brutte notizie per Eusebio Di Francesco: durante Napoli‑Lecce, valida per la 29ª giornata di Serie A, Coulibaly è stato costretto a lasciare il campo in anticipo a causa di un problema fisico. L’infortunio è emerso già nel corso del primo tempo, ma il centrocampista ha provato a resistere fino al 45′ prima di alzare bandiera bianca.

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Il tecnico giallorosso ha quindi dovuto operare un cambio forzato, inserendo Gandelman al suo posto, una soluzione dettata più dall’emergenza che da scelte tattiche. Sul campo si è avvertita subito la preoccupazione dello staff per la natura del problema, che ha condizionato la gestione della partita e la rotazione a centrocampo.

Nei prossimi giorni il giocatore si sottoporrà agli esami strumentali per definire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero: solo allora si potrà valutare l’impatto sull’organico e sulle scelte di Di Francesco per le prossime gare…

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