Infortunio Cuadrado, la Juve in ansia: a rischio anche la Coppa Italia

Infortunio Cuadrado, la Juve tiene il fiato sospeso in attesa di conoscere i tempi per il ritorno in campo dell’esterno colombiano

Come riferito dal Corriere dello Sport, la Juve non si aspetta nulla di buono per il colombiano. I bianconeri tengono il fiato sospeso in attesa di conoscere i reali tempi di rientro, ma la sensazione è che l’esterno possa saltare anche la finale di Coppa Italia contro l’Inter del prossimo 11 maggio.

L’affaticamento muscolare del colombiano, che salterà la sfida contro il Sassuolo, tiene in ansia la Juve per il finale di stagione.