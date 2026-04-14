Infortunio Davis, tegola per l’Udinese: si ferma l’attaccante! Le sue condizioni e quanto rimarrà fuori

Infortunio Davis, l’attaccante dell’Udinese si è fermato: le sue condizioni e quanto rimarrà ai box. Tutti i dettagli dopo il match col Milan

Arrivano pessime notizie dall’infermeria per l’Udinese e per il suo tecnico Kosta Runjaić. La clamorosa e storica vittoria per 0-3 a San Siro contro il Milan ha lasciato in dote non solo tre punti d’oro per la classifica e un grandissimo entusiasmo, ma anche un grave problema fisico. La formazione friulana, infatti, dovrà forzatamente rinunciare per le prossime sfide a Keinan Davis, attaccante inglese e pedina ormai imprescindibile. Il giocatore si era fin qui confermato come uno dei principali punti di riferimento offensivi dello scacchiere tattico bianconero in questa esaltante stagione agonistica.

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La dinamica dell’infortunio durante la trasferta di Milano

Il momento cruciale in negativo si è materializzato proprio durante l’ottima prestazione collettiva nel capoluogo lombardo. Il centravanti, dopo aver lottato con grande spirito di sacrificio su ogni pallone per mantenere alto il baricentro della squadra, è stato improvvisamente costretto ad abbandonare il campo al 76’ minuto della ripresa. Una smorfia di dolore durante la corsa ha subito fatto intuire allo staff tecnico la natura del problema: un chiaro infortunio muscolare che ha richiesto la sostituzione immediata, macchiando in parte la serata perfetta della compagine friulana.

L’esito degli accertamenti e il comunicato ufficiale

Nella giornata odierna, lo staff sanitario della società bianconera ha provveduto a sottoporre il giocatore agli approfondimenti di rito per comprendere a fondo l’entità del danno fisico. Gli esiti degli esami strumentali hanno purtroppo confermato le cattive sensazioni avute a caldo sul terreno di gioco.

A fare totale chiarezza sulla situazione clinica è intervenuta la stessa società attraverso una nota formale. Ecco il comunicato del club friulano:

“Udinese Calcio comunica che Keinan Davis ha riportato un trauma distrattivo al bicipite femorale destro. Il calciatore sarà valutato nei prossimi 10 giorni e ha già iniziato l’iter di recupero.”

Le soluzioni per l’attacco in vista della Serie A

Il problema muscolare al flessore imporrà uno stop inevitabile per il giocatore britannico. Di conseguenza, Kosta Runjaić sarà chiamato a ridisegnare l’attacco dell’Udinese in vista dei prossimi e ravvicinati appuntamenti del calendario di Serie A. Pur mantenendo estrema cautela sui tempi di rientro effettivi, che dipenderanno dalle prossime e fondamentali valutazioni mediche, la squadra dovrà dimostrarsi capace di sopperire all’assenza del proprio ariete, affidandosi al resto della rosa per dare continuità ai risultati positivi.