Infortunio De Silvestri: altro stop pesante per il Bologna. Le sue condizioni e i tempi di recupero, comunicato ufficiale

Infortunio De Silvestri: il Bologna perde anche il suo difensore. Le condizioni ufficiali e i tempi di recupero, quanto dovrà rimanere fuori

Pessime notizie dall’infermeria per il Bologna. Nel momento clou della stagione, la squadra emiliana è costretta a registrare un nuovo, fastidioso stop per quanto riguarda il proprio pacchetto arretrato. Al centro delle preoccupazioni dello staff medico c’è infatti la situazione clinica di Lorenzo De Silvestri.

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Il bollettino medico: l’esito degli accertamenti

Il difensore si era fermato accusando un fastidio alla coscia che aveva subito messo in preallarme l’intero ambiente felsineo. Nella giornata odierna, il calciatore si è sottoposto ai consueti accertamenti strumentali per valutare la reale entità del danno e stabilire con esattezza il percorso riabilitativo.

A fare chiarezza è arrivato il bollettino della società, che delinea i contorni dell’infortunio e il periodo di assenza previsto:

“Gli esami cui è stato sottoposto Lorenzo De Silvestri hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. I tempi di recupero sono di circa 3 settimane”

L’impatto tattico e le scelte di mister Italiano

L’assenza prolungata del laterale destro rappresenta indubbiamente una defezione pesante per Vincenzo Italiano. L’allenatore dovrà ora necessariamente ridisegnare le rotazioni difensive in una fase del calendario densa di impegni ravvicinati.

La duttilità tattica e la grande esperienza del giocatore garantivano un’alternativa sicura e di assoluto affidamento sulla corsia di competenza, fondamentale sia dal primo minuto che a gara in corso per gestire le energie della rosa.

Le partite a rischio e il percorso di guarigione

Considerando i tempi di recupero stimati in circa ventuno giorni, il rientro a pieno regime del giocatore è previsto solamente per il mese prossimo. Durante queste tre settimane di stop forzato, il terzino salterà inevitabilmente diverse sfide cruciali come il ritorno degli ottavi di Europa League con la Roma. Lo staff medico del Bologna monitorerà quotidianamente la risposta del muscolo alle terapie, evitando qualsiasi tipo di forzatura per scongiurare pericolose ricadute.