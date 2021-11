Infortunio De Vrij, terapie individuali per il difensore dell’Inter

Infortunio De Vrij, le ultime sul recupero del difensore olandese. Il punto sul possibile rientro del centrale dell’Inter

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle condizioni di Stefan De Vrij, infortunatosi nell’ultima partita giocata con la nazionale olandese.

Il difensore dell’Inter non ha participato come da programma alla seduta di allenamento quotidiana agli ordini di Simone Inzaghi, svolgendo invece delle terapie individuali per recuperare dall’infortunio. De Vrij proverà a recuperare per la trasferta di Venezia del 27 novembre.