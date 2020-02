Infortunio Diawara, operazione o no? La situazione sul centrocampista

Infortunio Diawara, da sciogliere le riserve su un possibile intervento chirurgico al menisco. Il giocatore vuole rimandare l’operazione

Da quando Amadou Diawara ha alzato bandiera bianca per infortunio la Roma di Paulo Fonseca ha rallentato il proprio ritmo. È per questo che il portoghese spera di riaverlo a disposizione quanto prima possibile.

Non è ancora chiaro se il problema al menisco costringerà l’ex Napoli all’intervento chirurgico. In merito a questo, si scioglieranno le riserve a breve. Il centrocampista proverà a sostenere dei test sul campo per capire come risponde l’articolazione e di conseguenza rinviare l’operazione a fine campionato.